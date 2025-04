Go Red or go Blue, Tomassi e Cerno sui dazi di Trump e la paralisi dell'Ue

04 aprile 2025

Nella nuova puntata di Go Red or Go Blue, la rubrica americana politicamente scorrettissima de Il Tempo, Eleonora Tomassi e il direttore Tommaso Cerno analizzano le ultime decisioni dell’amministrazione Trump, a partire dai dazi sulle automobili, confermati lo scorso 2 aprile.

Una mossa che impone riflessioni non solo sul futuro dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, ma anche sulle fragilità strutturali dell’Unione Europea, sempre più rallentata da meccanismi decisionali farraginosi e da un approccio burocratico che fatica a rispondere alle sfide globali.

Tra analisi economiche, scenari geopolitici e provocazioni necessarie, i commenti puntuali del direttore Cerno mettono a nudo le contraddizioni di un'Unione europea che rischia l’irrilevanza mentre il mondo si muove velocemente.