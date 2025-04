Meteo, irrompe l'aria artica: in arrivo ondata di freddo, con crollo delle temperature

04 aprile 2025 a

Aprile vede una notizia negativa per chi non ama il freddo: la svolta gelida è dietro l’angolo. A raccontarla è Francesco Nucera, esperto di 3bmeteo.com: “Un'irruzione di aria artica si prepara a investire l'Europa in piena primavera, portando un'ondata di freddo tardiva con un brusco calo delle temperature per molte Nazioni, Italia compresa. A innescare questo raffreddamento è un anticiclone di blocco sull'Atlantico, che devia il flusso perturbato e favorisce la discesa di masse d'aria fredda dal Nord. Questa configurazione è in parte legata alla rottura del vortice polare avvenuta a marzo”.

“Quando il vortice si indebolisce o si frammenta – spiega ancora l’esperto meteo nella sua analisi delle previsioni del tempo - può lasciare effetti ritardati sulla circolazione atmosferica. Gli impulsi generati da questi eventi agiscono anche settimane dopo, modulando la formazione di blocchi e favorendo discese fredde, soprattutto in primavera. È interessante osservare come la stagione primaverile assuma connotati sempre più estremi e instabili. L'indebolimento del vortice polare e il cambio stagionale rendono più efficaci le irruzioni fredde verso le latitudini meridionali. Questo delinea un trend stagionale alterato, inverni spesso anonimi seguiti da colpi di coda freddi fuori tempo massimo”.