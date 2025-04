Meteo Aprile, la previsione di Giuliacci: bello, poi ritorno di maltempo e freddo. Tutte le date

03 aprile 2025 a

Che tempo dobbiamo aspettarci ad aprile? A rispondere a questa domanda è il colonnello Mario Giuliacci: “Il tempo rimarrà nel complesso bello, e caratterizzato da temperature primaverili, fino alla giornata di sabato 5, poi domenica 6 arriverà una nuova perturbazione, accompagnata dal ritorno del maltempo e, soprattutto, da un brusco e diffuso calo delle temperature, che torneranno su valori da fine inverno. Un freddo destinato ad accompagnarci per un po'. La settimana tra il 7 e il 13 aprile sarà infatti insolitamente fredda, con – spiega l’esperto meteo - temperature al di sotto delle medie stagionali, specie al Sud e nel versante adriatico della Penisola. Un freddo però asciutto, perché la settimana risulterà in gran parte soleggiata e caratterizzata da pochissime piogge, per lo più confinate all'estremo Sud e in Sardegna”.

Ma poi, riferisce l’esperto sul sito meteogiuliacci.it , ci sarà un cambiamento radicale ed una situazione ribaltata: “Nella settimana successiva, quella dal 14 al 20 aprile, ci sarà un deciso rialzo delle temperature, che si spingeranno su valori al di sopra delle medie stagionali, nel complesso tipici di maggio. Nonostante il rialzo termico, la settimana risulterà comunque piuttosto piovosa, in particolare al Nord e nelle regioni tirreniche”. Nell'ultima decade di aprile i modelli mostrano invece “caratteristiche in generale in linea con quelle tipiche del periodo, è quindi probabile che si alternino fasi soleggiate e stabili a periodi più nuvolosi e piovosi, mentre le temperature si posizioneranno su valori vicini a quelli tipici del periodo, dal sapore tipicamente primaverile”.