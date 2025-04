Meteo, Sottocorona: "Cambiamento del tempo". Cosa ci aspetta e la data clou

04 aprile 2025 a

Nuvole a ovest e nuvole a est, l'Italia è in un "corridoio di alta pressione" spiega Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di venerdì 4 aprile per La7. Insomma, il tempo è stabile, almeno per il momento. Oggi solo qualche "incertezza" del tempo, precipitazioni eventuali e debolissime sulle zone alpine, Appennino Centrale e al sud, "ma sono quantità veramente minuscole" di pioggia.

Veniamo al weekend. Sabato 5 aprile il copione si ripete, "qualche nuvola, ma piogge ben poche", afferma Sottocorona. Domenica 6 aprile si muove qualcosa: "Precipitazioni che ancora una volta arrivano da est, perché è da lì che c'è il flusso anche più freddo", afferma il meteorologo. Avremo "piogge moderate, che si presentano soprattutto dal pomeriggio in poi, però è un cambiamento del tempo".

Sul fronte delle temperature siamo a valori "normali per la stagione, non abbondanti, non si può parlare di freddo, ancora... Qualcosa poi succederà", anticipa Sottocorona. Nelle prossime 25 ore il termometro non si sposta granché: "Il cambiamento sarà tra domenica e lunedì sostanzialmente", spiega il meteorologo.