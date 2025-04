3bMeteo: "Rimonta l'anticiclone". Fino a quando salgono le temperature

02 aprile 2025 a

Giovedì segnerà la graduale ritirata dell’impulso freddo arrivato mercoledì da nordest. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com la depressione mediterranea inizierà a perdere forza grazie all’espansione dell’alta pressione dall’Europa settentrionale, che si collegherà all’anticiclone afro-mediterraneo. Il tempo migliorerà su gran parte del Paese con temperature in aumento: attese massime di 20-22°C al Nord e sulle regioni tirreniche. Tuttavia, un nuovo impulso instabile dai Balcani porterà nel pomeriggio-sera qualche rovescio sulle aree interne del Centro-Sud, in particolare su Appennino abruzzese, campano, lucano, calabrese e Sicilia orientale.

Sottocorona e la svolta di aprile: “Addio maltempo e salgono le temperature”

Anche venerdì il Sud sarà interessato da leggere infiltrazioni balcaniche, con qualche pioggia su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, in attenuazione entro sera. Sul resto d’Italia prevarrà il sole, con clima gradevole e temperature in ulteriore rialzo, specialmente in Sardegna, dove si potranno toccare i 22-23°C.