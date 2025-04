Meteo, cosa ci aspetta nel weekend. Sottocorona: "Come se ne esce..."

03 aprile 2025 a

La primavera entra nel vivo nelle previsioni meteo di giovedì 3 aprile. "Oggi è la giornata migliore rispetto alle ultime, in cui c'era sempre qualche nuvola", spiega Paolo Sottocorona a La7. "C'è l'avvicinamento di una perturbazione sulla Spagna, però tutto sommato è una fase tranquilla", afferma il meteorologo che nelle sue previsioni spiega che avremo solo quale debolissima pioggia in zone isolate fra centro e sud, e qualche nuvola sulle zone di nord-est cone "ampie zone di sereno su tutte le altre regioni".

Venerdì 4 aprile nuvole grigie "arrivano da sud-ovest" mentre avremo "qualche precipitazione sulle zone alpina, sull'Appennino al sud, ma sono isolatissime, sporadiche", spiega Sottocorona. Insomma, sono "giornate aperte, belle. Queste nuvole non cambiano poi in realtà molto". E il weekend? Queste nuvole sabato 5 aprile "restano" e "possono interessare marginalmente la Sardegna, le isole maggiori" ma "prevalgono decisamente le zone di cielo sereno", spiega il meteorologo. Insomma, nel "fine settimana ci si entra bene, ma bisogna vedere come se ne esce...".