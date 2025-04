Meteo, “aria fredda e instabile”. Sottocorona e gli effetti del maltempo: quanto durerà

01 aprile 2025 a

Ecco l’inizio di aprile e le sue previsioni del meteo. A dare un quadro generale della situazione è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “La situazione di questa mattina sta andando in quella direzione che si era già vista, cioè la formazione di un'alta pressione proprio sull'Europa centrale, la rotazione oraria dei venti che porta sull'Italia aria instabile e piuttosto fredda, fredda per la stagione, ma comunque fredda. E infatti ancora una volta, così come ieri, alcune zone del centro e soprattutto il sud risentono di questo di questo afflusso. Qualcosa toccherà anche il nord”.

Poi l’esperto entra più nello specifico con le previsioni giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, martedì 1 aprile, evidenzia che i fenomeni più intensi arrivano proprio da est, vanno a prendere il medio versante Adriatico, in maniera forte il basso Tirreno, perché quest'aria che arriva da est va a confluire in una zona di bassa pressione che si trova tra Tirreno meridionale e Ionio e quindi i fenomeni sono in Sicilia localmente anche molto forti e poi risalgono in qualche modo anche al nord, soprattutto sulla parte occidentale, perché i venti da est si incuneano in questa specie di corridoio, di vicolo cieco e poi arrivati in fondo sulle Alpi occidentali l'aria deve salire e quindi si formano i fenomeni. Nella giornata di domani, mercoledì 2 aprile, i fenomeni diventano estesi ed intensi fra Piemonte e Valle d'Aosta, sul resto del nord e al centro e anche al sud c'è già domani in realtà un'attenuazione, è oggi la giornata peggiore in queste zone. Restano delle piogge, sì qualcuna anche localmente consistente ma isolatissima, quindi tutto cambia di livello in questo maltempo. Poi si arriva alla giornata di giovedì 3 aprile in cui migliora decisamente tutto ciò che era rimasto al nord, al centro, al sud qualche isolatissima precipitazione consistente. Ma il quadro è decisamente più leggero, quindi maltempo abbastanza breve”.

Infine Sottocorona si concentra sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sono decisamente più basse rispetto a quelle di ieri, il calo c’è, ma è un calo che riguarda quasi esclusivamente la giornata di oggi. In questo caso la stagione fa sentire il suo peso perché certo siamo agli inizi della primavera, ci può essere anche un passaggio di aria più fredda ma tende a durare poco. Già nella giornata di domani la tendenza è all'aumento, parliamo magari di due gradi, tre gradi, però la tendenza è subito a salire e direi su tutte le regioni, un po' meno in Sardegna, sulle zone di nord ovest. In Italia ci sono anche aumenti che sono superiori ai 5 gradi da un giorno all'altro e si sente la tendenza della primavera”.