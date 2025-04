Meteo, Sottocorona e la svolta di aprile: “Addio maltempo e salgono le temperature”

02 aprile 2025 a

Pioggia e temperature non proprio godibili stanno caratterizzando questo inizio di primavera. Sarà ancora così nei prossimi giorni? A fare il quadro della situazione meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: “Sull'Atlantico ci sono le perturbazioni, ma abbiamo visto in questi giorni che molto spesso, ma non sempre, il tempo e quindi le perturbazioni, il maltempo, arrivano mediamente da ovest. Invece siamo in una situazione in cui un'alta pressione sull’Europa settentrionale ha portato aria orientale un po' più fredda sull'Italia, con i versanti orientali, quelli adriatici, più colpiti. Sul nord-ovest c'è questa specie di vicolo cieco, in cui l'aria arriva da est e forma più nuvole e più piogge e questo è stato il meccanismo che si sta esaurendo e quindi il tempo comincia a cambiare”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, mercoledì 2 aprile, ci dice che già vediamo che di fenomeni intensi ne resta qualcuno su questa zona sulle Alpi occidentali, proprio perché i venti da est entrano in questo vicolo cieco e poi devono salire, quando l'aria sale ci sono le precipitazioni. Anche nevose sulle zone alpine, non particolarmente in basso, sotto i 1500-1300 metri è un po' difficile, ma qualcuna c'è stata anche sull’Appennino. Le piogge sui versanti orientali e anche al sud, oggi tendono più al debole che al moderato, quindi forti non ce ne sono più. Nella giornata di domani, giovedì 3 aprile, si vede un'ulteriore attenuazione di questi fenomeni, ormai schiarite ampie un po' ovunque, al sud c'è qualche debole pioggia, qualche nuvole in più, ma ormai non è più maltempo, è un tempo appena un po' incerto. Arriviamo alla giornata di venerdì 4 aprile dove ci sono ancora meno di queste piogge, qualcuna riguarda un po' il centro, l'estremo sud, ma sono sempre piogge debolissime, però arrivano delle nuvole, potrebbe non voler dire nulla, ma segna il cambio della direzione. Il prossimo tempo arriverà sicuramente da ovest, sud ovest e non più da est”.

Sottocorona analizza infine le temperature massime previste per la giornata di oggi: “C’è qualche recupero, si comincia a parlare di 16, 17, 18 gradi, insomma piano piano sono in recupero. La tendenza è in aumento più deciso al nord, un po' meno al centro sud, ma soltanto aumenti. Le minime salgono meno, le massime quando c'è un po' più di sole, insomma si muovono un po' più velocemente”.