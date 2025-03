Tesla bruciate a Roma, l'incendio è doloso. Elon Musk: "È terrorismo"

31 marzo 2025 a

Si segue la pista del dolo, forse maturato nella galassia anarchica, belle indagini della Digos della Questura di Roma sul rogo divampato la notte scorsa in una concessionaria Tesla alla periferia di Roma. Sono 17 le auto andate a fuoco. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto trapela, al vaglio diverse piste e, tra queste, non può essere esclusa quella anarchica mentre in varie parti del mondo si moltiplicano danneggiamenti e attentati contro le vetture prodotte dall'azienda di Elon Musk per via della sua attività politica al fianco del presidente Usa, Donald Trump.

A fuoco una concessionaria Tesla. Atto doloso anti-Musk? Le ipotesi

"Siamo consapevoli dell’incidente occorso a Roma il 31 marzo. Stiamo attivamente investigando l’accaduto e collaboreremo con le autorità locali per determinare le cause dell’evento", fa sapere in una nota la Tesla, dopo l’incendio. I fatti la notte tra domenica 30 e lunedì 31 marzo, nel deposito di via Serracapriola a Torre Angela, estrema periferia est di Roma. L'incendio è scoppiato alle 4,30 in una Concessionaria Tesla. La sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato sul posto varie squadre. Nessuna persona è rimasta coinvolta, con le fiamme che hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le autovetture. Il fondatore di Tesla non ha dubbi: "È terrorismo", ha scritto su X Elon Musk, rispondendo al post di un utente che aveva pubblicato un articolo sul rogo di Torre Angela.