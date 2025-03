Roma, a fuoco una concessionaria Tesla. Possibile atto doloso anti-Musk

Massimiliano Gobbi 31 marzo 2025 a

a

a

Un incendio ha devastato una concessionaria Tesla (l'azienda di Elon Musk) situata in via Serracapriola, nella zona di Torrenova, periferia est di Roma. Le fiamme, divampate intorno alle 4:30 del mattino, hanno distrutto 17 autovetture elettriche parcheggiate all'interno della struttura. ​Lanciato l'allarme la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha prontamente inviato sul posto le squadre dei distaccamenti della Rustica e di Frascati, supportate da due autobotti, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Grazie al tempestivo intervento, l'incendio è stato domato, evitando ulteriori danni alla struttura. Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale o i residenti nelle vicinanze. ​

Arrestato super narcos canadese a Roma: bloccata la maxi-partita di droga per Tor Bella Monaca

Le cause del rogo sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per effettuare i rilievi del caso. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella di un possibile atto doloso. ​Si tratta dell'ennesimo rogo che si verifica nella Capitale che solleva interrogativi sulla sicurezza dei veicoli elettrici e sulla necessità di implementare misure preventive più efficaci per proteggere le strutture da eventuali incidenti o atti vandalici.