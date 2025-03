Meteo, Sottocorona: "Primavera? Tutto da rifare". Breve pausa e poi nuova pioggia

29 marzo 2025 a

Piogge "intense" colpiranno il basso Tirreno, la Calabria, il medio versante Adriatico a risalire verso la Romagna, l'Emilia e l'Appennino. Parola di Paolo Sottocorona, che, puntuale come sempre, ha diffuso le previsioni meteo per la giornata di oggi e per quelle che seguiranno. Meno a rischio risultano le zone di Nord-Ovest, "dove si aprono delle schiarite che nella giornata di domani si allargano molto", ha spiegato. In altre parole, conviene tenere l'ombrello a portata di mano ma si attende un cambio di passo al Nord e su tutto il versante tirrenico.

Ancora "qualche pioggia, questa volta più debole, sull'Appennino settentrionale e sulla Romagna". Precipitazioni "intense" sulle Marche, sull'Abruzzo e sull'Umbria, ma anche sulla Calabria e sulla Sicilia. Poi, nella giornata di lunedì, il maltempo riparte. "Sembrava che tutto fosse migliorato, invece è una pausa", ha chiarito il meteorologo. A finire nel mirino dell'instabilità sarà ancora una volta il versante adriatico e, in parte, il Sud. "Insomma tutto da rifare per la primavera", ha esclamato Sottocorona. Le temperature minime, invece, saranno "relativamente alte" sulla Pianura Padana, ma "contenute" sulle altre regioni.