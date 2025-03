Meteo, Giuliacci non dà scampo: "Pioggia e temperature giù", ecco dove

28 marzo 2025 a

Siamo ormai in primavera e il meteo non cessa di riservare sorprese. A fornire le previsioni del tempo da sabato 29 marzo fino al 7 aprile è il colonnello Mario Giuliacci che non usa mezzi termini: "Pioverà fino alla fine del mese tutti i giorni su Marche, Abruzzo, Molise e al sud", afferma l'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Precipitazioni, in particolare, possono verificarsi sulla Calabria tirrenica e sul nord-est della Sicilia.

Insomma, un periodo movimentato tanto che è attesa "qualche debole nevicata su Abruzzo e Molise a quote oltre 1.400 metri", spiega Giuliacci. Tuttavia, spiega il meteorologo, le temperature sono destinate a salire tra il 2 e il 5 aprile. Il motivo è che "arriverà un'alta pressione", anche se poi "tornerà la pioggia e le temperature si abbasseranno", è la previsione del volto noto del tempo sul web e in tv. In particolare, dal 6 di aprile in poi tornerà la pioggia al centro-nord accompagnata da un calo delle temperature.