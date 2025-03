Meteo, Sottocorona avverte: "Giornate grigie". Dove colpiranno i "fenomeni intensi"

28 marzo 2025 a

Indicando la mappa e in diretta dallo studio di Omnibus, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo partendo dalla "zona nuvolosa che interessa l'Italia" e che "fa parte di una struttura più ampia che prende tutta la parte orientale". Una situazione questa, ha precisato, che interessa soprattutto "il Medio Adriatico, in parte il sud, in maniera più marginale le altre regioni". Poi il chiarimento: il fatto che non ci sia forte instabilità non significa che si possa gioire. "Non sono state e non saranno grandi giornate", ha tuonato l'esperto. Oggi sono attesi "fenomeni più intensi, ma meno rispetto a ieri, sul versante Adriatico. Ritornano sul basso Tirreno anche Calabria, Basilicata, Sicilia", ha proseguito Sottocorona. Le altre zone, cioè quelle "del medio Tirreno, della Sardegna, del nord" saranno nel mirino di "quantità minime di pioggia". Una precisazione: "Sono giornate decisamente grigie, qualche schiarita è attesa forse sulle zone di nord ovest".

Il maltempo si sposta. Sottocorona: qual è la zona con "fenomeni estesi"

Nella giornata di domani, poi, "si va verso un sostanziale pareggio. Anzi, torna qualche precipitazione più intensa sull'Appennino settentrionale", ha fatto notare l'esperto. Ancora "abbastanza presenti le piogge su basso Tirreno, Calabria e Sardegna". Sul medio Tirreno, invece, "pioviggini", sole "poco". Domenica, infine, "le schiarite ci sono. Al nord sono più decise così come sul medio Tirreno, però sul versante Adriatico e al sud i fenomeni intensi ancora in maniera isolata ci sono", ha spiegato il meteorologo. Le temperature minime, infine, "sono scese un poco questa mattina, ma non perché sia entrata aria fredda, ma perché si sono fermati i venti meridionali", ha chiosato.