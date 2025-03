Meteo Giuliacci, nuova perturbazione e pioggia: ecco dove colpirà il maltempo

22 marzo 2025 a

a

a

Un weekend, quello in corso, "in gran parte nuvoloso e piovoso". A causare instabilità una somma di perturbazioni: a quella che si è già abbattuta sull'Italia, domani, se ne aggiungerà un'altra, "pronta a rinvigorire nuvole e piogge". Lo riporta il team del sito meteogiuliacci.it . Nonostante il maltempo, però, "le temperature rimarranno al di sopra della norma in molte aree del Paese e in particolare al Sud, dove sono attese punte anche di 25-26 gradi, specie in Sicilia". Nelle estreme regioni meridionali, poi, "non mancheranno le nuvole e qualche pioggia, ma la giornata avrà comunque il sapore di primavera inoltrata".

Giuliacci: "Pioggia e...". Cambia tutto quanto dura la fase piovosa

Stando alle mappe più aggiornate, quella di domani sarà una domenica "molto nuvolosa e a tratti piovosa in tutto il Nord Italia, dove ci sarà anche occasione per nuove nevicate sulle zone alpine, sebbene solo al di sopra di 1500-1600 metri". La pioggia, spiegano gli esperti. "non si fermerà al Nord e, al contrario, bagnerà anche tante altre aree del Paese: in particolare, nel corso del giorno, sono attesi dei momenti piovosi anche in Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e, più giù, pure su Puglia, Calabria e Sicilia", aggiungono.