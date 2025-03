Meteo, Sottocorona e la fine di marzo: piogge e temperature sopra le medie

22 marzo 2025 a

Un focus sulle temperature. È da qui che inizia Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nell’appuntamento sul meteo di sabato 22 marzo prima di Omnibus: “Vediamo come si comportano, come sono rispetto alle medie, alle temperature ‘normali’. Oggi, a parte una piccola zona sul nord ovest, perché poi c'è il cambiamento del tempo, l'Italia è a temperature massime al di sopra delle medie e più si va a sud più aumenta, ma è al nord, specie sulla Scandinava, che abbiamo temperature 10-12 gradi al di sopra della media. Più fredda l'aria che arriva in questo caso dall'Atlantico, non freddissima, ma un poco più fredda. La situazione di domani rimane sostanzialmente uguale, i valori sopra media al sud, il nord ovest, la zona fredda che avanza un poco, questo ci cambierà un po' la situazione? Sì e no, perché se saltiamo alla giornata di giovedì troviamo delle temperature sostanzialmente normali, esattamente identiche, al nord appena sopra media, al sud appena sotto media, ma sotto media rispetto alle temperature del sud… Quindi insomma di freddo tutto sommato non se ne parla”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, sabato 22 marzo, sul sud ci sono nuvole, pochissime piogge o pioviggini se ci sono. Al centro le piogge possono essere moderate con qualche rinforzo in Toscana, sull'alta Toscana e poi tutto il nord che ha delle precipitazioni estese e localmente molto intense, il nord ovest, anche il nord-est, la parte centrale con anche fenomeni molto intensi. Nella giornata di domani, domenica 23 marzo, rimane questo tempo perturbato, sicuramente al nord c'è qualche zona in cui piove di meno, ma le piogge ci sono e localmente sono anche consistenti, al centro e al sud qualche precipitazione un poco più consistente. Nella giornata di lunedì 24 marzo al nord rimane perturbato il tempo sicuramente, al centro e al sud moderatamente perturbato, cioè c'è qualche pioggia, qualcuna tra Puglia, Basilicata e Campania appena moderata, sennò le piogge sono piuttosto deboli”.

Infine Sottocorona ritorna sulle temperature massime: “Cominciano ovviamente a sentire un po' questo cambiamento al nord, ma i valori ancora sono tutto sommato quasi normali, al sud ancora leggermente alte. La tendenza delle temperature dice che le diminuzioni avanzano da ovest insieme a questo peggioramento del tempo. C’è addirittura qualche leggero aumento che può interessare il nord-est e le zone del centro”.