Meteo, cambia tutto. Giuliacci: "Pioggia e...". Quanto dura la fase piovosa

Un fine settimana all'insegna del maltempo che si protrarrà anche nei giorni seguenti. A fornire le previsioni meteo di sabato 22 marzo e dei giorni successivi fino a tutta la prossima settimana è il colonnello Mario Giuliacci. Sabato 22, come anticipato, "ci sarà la pioggia" con un'avvertenza per le regioni del nord, perché le precipitazioni porteranno la sabbia del deserto. Più tranquilla la situazione al sud, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci in cui annuncia che, in base alle ultime tendenze, "la settimana prossima sarà piena di piogge e arriverà anche la neve".

Siamo all'inizio di una "fase piovosa che vedrà sabato pioggia su tutto il centro nord, anche forte in Liguria, e in Sardegna". Domenica 23 avremo precipitazioni "su tutta l'Italia, anche forti su Friuli-Venezia Giulia". La fase piovosa, spiega ancora Giuliacci, "seguirà lunedì 24 e martedì 25, su quasi tutta l'Italia". Nei giorni successivi le piogge "si spostano al centro sud fino a finire venerdì sulle regioni meridionali". Insomma, una prossima settimana all'insegna della pioggia accumuli oltre i 100 mm sulla Liguria, sui laghi Lombardi e sul Friuli-Venezia Giulia, mentre non mancheranno le nevicate a quote medio-alte sulle regioni alpine, possibili anche sui rilievi di Abruzzo e Molise.