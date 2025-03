Prezzi benzina, nuova discesa alla pompa. Da quanto i costi non erano così bassi

21 marzo 2025 a

Continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il secondo rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati. Sia per la benzina che per il gasolio siamo, in media nazionale, al livello più basso dal 4 gennaio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Tamoil registriamo un taglio di due centesimi al litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,772 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,778, pompe bianche 1,761), diesel self service a 1,676 euro/litro (-3, compagnie 1,682, pompe bianche 1,664). Benzina servito a 1,916 euro/litro (-2, compagnie 1,960, pompe bianche 1,831), diesel servito a 1,819 euro/litro (-3, compagnie 1,864, pompe bianche 1,733). Gpl servito a 0,739 euro/litro (invariato, compagnie 0,748, pompe bianche 0,728), metano servito a 1,520 euro/kg (-1, compagnie 1,512, pompe bianche 1,527), Gnl 1,491 euro/kg (-1, compagnie 1,500 euro/kg, pompe bianche 1,484 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,881 euro/litro (servito 2,143), gasolio self service 1,800 euro/litro (servito 2,068), Gpl 0,870 euro/litro, metano 1,553 euro/kg, Gnl 1,625 euro/kg.