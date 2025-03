Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 21 marzo: tutti i segni

Branko 21 marzo 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 21 marzo 2025

Ariete

Buon compleanno! Una Luna ottimista apre il mese zodiacale e forma un aspetto con Venere e Mercurio, potreste ottenere subito qualche vantaggio, protezione, aiuto. A lei dovete confidare i vostri segreti e speranze d'amore. Siete ben visibili nel lavoro, qualcuno esprime stima per voi, qualcun altro critica - è il destino delle persone di successo. Marte prevede lotte di potere, la caduta di qualcuno sarà la vostra vittoria. La vostra vita è là dove sono battaglie, eventi importanti in famiglia.

Toro

La vita fiorisce sotto la protezione delle stelle, tutte positive anche per la vostra attività, in particolare per le professioni che mettono in contatto con la gente. Un nuovo corso d'azione è sollecitato da Marte e Urano, sorvolate sulle incomprensioni che possono nascere nei rapporti stretti, dovute peraltro alla confusione generale nel mondo esterno, quindi anche nell'ambiente di lavoro. Meglio evitare luoghi affollati e nella tranquillità della vostra casa, fare programmi per Pasqua.

Gemelli

Il nuovo Sole e Mercurio danno sprint, vi sentite già pronti per una grande sfida ma non dovete dare nulla per scontato. Luna è in opposizione, agita l'ambiente, nervosa quanto volete ma anche giusta per buttare in aria qualcosa. Giove è sorpreso nel vedervi così attaccati a situazioni e persone ormai superate, non siete moderni. In ogni caso questa è la primavera del vostro amore, ma per le nuove conquiste aspettate la Luna di domani. Sempre se riuscirete calmare i desideri di Venere.

Cancro

Positive relazioni con persone nuove, ma dovete essere calmi quando comunicate con gli altri. Potrete ritornare su un progetto che non siete riusciti a realizzare negli ultimi tempi, ma dopo aver apportato delle modifiche che studierete con persone di vostra fiducia. Dove trovare soci affidabili? Luna vi mette in contatto con persone valide e anche con notevole patrimonio. L'amore non va come dovrebbe, ma cambierà. La passione fa superare tutto, Marte è sexy.

Leone

Le nostre previsioni sono all'insegna dell'ottimismo, della gioia di vivere, dell'amore. Al vostro segno giunge gradito il fuoco che arde in Ariete, risveglia le vostre passioni e anche la mente è in fermento, le circostanze di fortuna vi aiutano ad arrivare senza particolare difficoltà al traguardo. Non c'è bisogno di faticare tanto perché le questioni si risolvono con poco, Venere porta facilitazioni. Favorevole a tutte attività finanziarie, ma soprattutto all'amore. Viaggi sì.

Vergine

La salute risente del cambio stagionale, rilassatevi in famiglia. Luna in contrasto con Giove, sarete meno pronti e meno ricettivi nel lavoro, qualche importante dettaglio può sfuggirvi di mano. Non sprecate le vostre energie, rilassatevi in famiglia. Determinante sarà l'intervento di amici, esperti, professionisti nel ramo che vi interessa. Avventure passionali, se vale la pena. Sabato programmate un viaggio, respirate aria pura per i vostri bronchi.

Bilancia

Iniziative e incontri importanti, specie per chi svolge una professione libera. Prima dovete affrontare faccende rimaste in sospeso, poi farete programmi per il futuro. Sarà una nuova fase della vostra vita a prescindere dall'età e dal mestiere, è molto più vicina di quanto pensiate. Non rimandate alle calende greche certi decisioni, dice Giove che vi ama sempre, il futuro è già domani. Ritrovate le parole belle che sanno conquistare.

Scorpione

Chiaro che Nettuno - pianeta che avrà il ruolo principale nel vostro oroscopo anche quando passerà in Ariete, il 30 marzo - porterà tanta acqua dal cielo e dal mare, dai fiumi. Acqua che ha il significato di disordine, instabilità, pericolo… Ma anche acqua che purifica, che porta allo Scorpione occasioni nuove, proprio quelle che sognate. La vostra forza e fortuna sono le idee. Dovete evitare situazioni pericolose per la salute. Epilogo di una storia, per quel che riguarda l’amore.

Sagittario

Un'altra vita, un altro amore ti darò… Venere comincia a cantare la canzone di primavera, grazie al primo stimolo che riceve dal Sole in Ariete. Nuovi amori per le persone sole, anche per quelli usciti da poco o da molto da qualche legame diventato ormai difficile. Luna nel segno, complotta anche con Mercurio, transito che riporterà successo prima di tutto in affari e poi nel lavoro, studio. Quelli che volessero mettere su un'azienda devono attivarsi subito.

Capricorno

Ritiratevi nei vostri appartamenti, fate una breve gita in campagna o al mare, tempo permettendo. In ogni caso, l'aiuto più generoso vi è offerto da Saturno e Nettuno in Pesci. Lasciate a riposo le macchine, telefoni, computer. Rilassatevi guardando i quadri e tanti oggetti d'argento che custodite in casa vostra, fate quello che vi fa stare bene. Si dice che l'amore è come un bambino appena nato, finché non piange, non si sa se è vivo…

Acquario

Senza essere precipitosi, potete puntare su qualche iniziativa di affari che prevede qualche rischio. Oggi potete contare sulla fortissima protezione delle stelle, in particolare di Giove, Sole, Venere, Mercurio, Luna… Sono transiti che vengono associati all'industria, commercio, politica, interessano anche le multinazionali e i viaggi. Se non siete sposati ma innamorati, non si capisce quando intendete fare la proposta di matrimonio.

Pesci

La primavera è la stagione del risveglio, porterà le occasioni che aspettate per dare un tocco nuovo alla vostra vita. Oggi siete distratti dalla fanatica Luna che non permette di ragionare, ma presto potete dare un tocco nuovo alla vostra vita. La vostra inesauribile fantasia saprà indicarvi nuove vie al successo e al guadagno, saprà ispirarvi anche nuove parole d'amore. Facilitazioni se avete problemi con atti scritti, documenti, approfittate di una presentazione.