Meteo, Sottocorona e gli effetti della doppia perturbazione: irruzione del maltempo ovunque

Inizia la primavera e marzo è agli sgoccioli, che tempo farà? A rispondere è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che parte da un punto generale della situazione del meteo nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Nella giornata di oggi c’è la prima avvisaglia. Quella perturbazione che abbiamo visto già da due giorni arrivare dall’Atlantico e prendere la penisola iberica, ha due parti, la prima con la parte meridionale sta già cominciando a interessare le regioni del nord, soprattutto a partire da quelle di nord ovest, però è corta non arriva al centro in maniera significativa. Quella subito dietro, è questione di ore, è più lunga, arriva più a sud e quindi muovendosi prenderà almeno anche le regioni del centro”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “C’è un peggioramento oggi, venerdì 21 marzo, sulle zone di nord ovest, in qualche caso isolato, però sulla Liguria di Ponente, anche qualche fenomeno intenso, quindi non sono solo deboli piogge. Deboli le piogge invece sul resto del nord, in parte in Toscana e poi solo il grigio, le nuvole che arrivano al centro e al sud, ma senza piogge. Domani, sabato 22 marzo, il peggioramento si estende e si intensifica perché prende tutto il nord e tutto il centro, i fenomeni localmente in maniera isolata, però su Alta Lombardia, Alto Piemonte, Liguria, Alta Toscana, Appennino Tosco Emiliano, nord est, ci sono fenomeni anche intensi, quindi è maltempo, non sono quattro nuvole, quattro gocce di pioggia. Minori le piogge, meno intense sul centro, sud e isole, grigio con qualche debole pioggia. Poi arriviamo alla giornata di domenica 23 marzo in cui al centro si attenuano i fenomeni, ma restano piogge deboli, qualche pioggia arriva questa volta sempre debole anche al sud, il nord in maniera più isolata, ma continua ad avere questa situazione di maltempo. C’è una zona sull'alto Piemonte dove i fenomeni potrebbero essere molto intensi”.

Infine Sottocorona si sofferma sulle massime previste per la giornata di oggi: “Temperature in aumento non tanto al nord ma in aumento al centro e al sud rispetto a ieri. Nella giornata di domani ancora leggeri aumenti sulla pianura padana e già qualche diminuzione che comincia ad affacciarsi, da ovest arrivano sicuramente diminuzioni”.