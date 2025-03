Meteo Giuliacci: "Ondata di freddo in arrivo". Dove si scende sotto zero

17 marzo 2025 a

L’Italia si prepara a un colpo di coda invernale decisamente fuori stagione. Non hanno dubbi gli esperti del sito www.meteogiuliacci.it . Nelle prossime ore, gelide correnti balcaniche si faranno strada sulla Penisola, portando un brusco calo delle temperature. Martedì 18 marzo, i venti di Bora e Grecale soffieranno con forza, facendo precipitare i valori termici ben al di sotto della media stagionale. A 1500 metri di quota si toccheranno i -5°C, segnando un’anomalia negativa fino a 7°C rispetto ai dati tipici del periodo. Le regioni adriatiche saranno le più colpite dal gelo mentre quelle tirreniche avvertiranno il raffreddamento in modo più attenuato. Nella giornata di mercoledì 19 marzo, le temperature scenderanno ulteriormente, con il rischio di gelate in Pianura Padana.

Non solo freddo, ma anche neve. Martedì mattina la neve imbiancherà le colline di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise già dai 500-700 metri. Sulle Alpi Occidentali, la quota neve potrebbe scendere fino a 400-500 metri. Sul resto d’Italia prevarrà il sole, con qualche pioggia sparsa sulle due Isole Maggiori. Un marzo che, insomma, non smette di sorprendere.