Meteo, Sottocorona: "Cambia tutto". Scenario ribaltato in 24 ore

Dopo giorni di maltempo e allerta le precipitazioni sono finalmente scese di livello. Paolo Sottocorona presenta le previsioni meteo di domenica 16 marzo su La7 e fa sapere che le piogge sono attese tra Liguria, Toscana e Appennino Tosco-Emiliano, "però non più intense come i giorni scorsi, lo stesso vale per il centro e in qualche caso blandamente per il sud o qualcosa di più in Sardegna", spiega il meteorologo nelle previsioni del tempo di oggi.

Domani lunedì 17 marzo "continua questa fase di stanca" del maltempo, "perché le piogge al nord ci sono, ma sono solo localmente moderate, se non sono deboli". Situazione analoga al centro. Eccezione il medio-basso Tirreno "con qualche precipitazione un pochino più consistente, niente di particolarmente intenso, ma qualcosa di più c'è". Martedì 18 marzo "finalmente si calma quasi tutto, anche se al sud arriva qualche pioggia debole, e sulle zone di nord-ovest c'è qualche precipitazione moderata, ma ci sono anche delle zone di belle, ampie, schiarite", spiega il meteorologo.

Ma con le schiarite arriva anche un clima primaverile? Per quanto riguarda le temperature sono ancora localmente alte, anche se il calo c'è stato e molto forte. E la tendenza ulteriore nelle prossime 24 ore è "ancora diminuzioni, non solo al nord, ma anche al sud, che scenderà sotto media, e quindi per quelle zone sarà freddo".

Il meteorologo propone poi una mappa meteo che indica la "vorticità" dell'aria, in altre parole l'instabilità. Ebbene, tra domenica e lunedì il cambio è netto con l'instabilità che sparisce quasi del tutto da un giorno all'altro.