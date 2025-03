Meteo, Sottocorona: "Temperature in calo ma...". Quando arriva il caldo primaverile

meteo

In alcune zone del centro e in Sardegna c'è ancora qualche pioggia, premette Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di lunedì 17 marzo. "C'è la possibilità di qualche precipitazione un po' ovunque, ma sono in prevalenza deboli o debolissime, qualcuna appena un po' più consistente sul versante adriatico e sul nord-est", afferma il meteorologo di La7, "però parliamo di piogge moderate". La situazione è in fase di miglioramento dopo il maltempo degli ultimi giorni, e le prossime giornate "vanno anche meglio".

Martedì 18 marzo "scompaiono le piogge significative sulle zone del centro, sulla parte adriatica", spiega Sottocorona mentre "rimangono, o si ripresentano, a nord-ovest, ma in zona prevalentemente alpina". Insomma, la situazione diventa "piuttosto tranquilla", tant'è che poi nella giornata di mercoledì 19 marzo "c'è un ulteriore miglioramento e troviamo solo sulle isole maggiori qualche debolissima pioggia".

Dal punto di vista delle temperature, la tendenza indica una direzione precisa. Se nei giorni scorsi i venti meridionali mantenevano i valori elevati, la tendenza nelle prossime 24 ore vede le temperature in diminuzione al nord e su gran parte del centro, non sulle isole maggiori. In una fase di miglioramento del tempo è normale un abbassamento delle temperature, anche se può sembrare strano visto che siamo ormai in primavera, sottolinea il meteorologo. Insomma, nei prossimi giorni avremo temperature più fredde, il caldo primaverile potrebbe arrivare a partire dalla settimana.