Meteo, Sottocorona conferma il maltempo da allerta: "La scuola si recupera, altro no"

Il maltempo è tornato e fa paura. Soprattutto in Emilia Romagna e Toscana, dove è stata fatta scattare l'allerta meteo. Per questo oggi, più che mai, su La7 è stato riservato uno spazio importante a Paolo Sottocorona. "Non sembra una situazione particolarmente critica, ma l'apparenza, come le nuvole, inganna e solo i modelli ci dicono quanta pioggia ci sarà", ha premesso l'esperto, che poi con la carta sotto gli occhi ha diffuso le ultime previsioni. Le zone "più critiche sono il nord-est e poi questa zona che prende sicuramente l'Appennino tosco-emiliano, parte dell'Emilia e la Liguria", ha affermato.

Fenomeni "meno intensi al centro, dove qualche pioggia più forte ci può essere e, come sempre in questi giorni, precipitazioni molto molto deboli al sud", ha specificato Sottocorona. La preoccupazione, però, non c'è solo per la giornata di oggi, ma anche per quella di domani, quando nella stessa zona nel mirino del peggioramento "i fenomeni saranno intensi". "Abbiamo avuto questo ciclo, una giornata con piogge più forti, una con piogge più deboli ma oggi e domani al nord le piogge comunque saranno molto forti quindi giusta l'allerta. Ne abbiamo parlato anche altre volte, giustissimo chiudere le scuole perché un giorno di scuola si recupera, altre cose sapete no", ha scandito dal centro dello studio il meteorologo.

Domani "ancora delle piogge al centro e poi finalmente domenica l'attenuazione. Restano delle precipitazioni al nord ma ci sono anche delle schierite quindi tutto si calma un poco. Precipitazioni deboli per quello che riguarda il centro e come al solito debolissime o assenti al sud", ha proseguito Sottocorona. Le minime di questa mattina sono "piuttosto alte soprattutto sulle zone del centro e del sud, sempre per i venti meridionali". La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore, invece, vede "ancora aumenti al sud e qualche leggera diminuzione al centro", ha concluso.