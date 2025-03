Meteo Giuliacci, "piogge, temporali e rischio nubifragi": ecco cosa ci aspetta

meteo

L'Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo, con un'allerta meteo che prevede fenomeni estremi al Centro-Nord e un'impennata delle temperature al Sud. Un ciclone in arrivo dal Nord Atlantico porterà "piogge intense, temporali e rischio nubifragi", mentre le regioni meridionali si godranno "un anticipo d'estate con temperature che sfioreranno i 30°C". Venerdì 14 marzo la giornata sarà critica per il Centro-Nord, con nubifragi e accumuli di pioggia fino a 200 mm previsti in Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Si temono allagamenti e disagi alla circolazione. Al Sud, invece, il richiamo di correnti calde subtropicali farà impennare le temperature, regalando un assaggio d'estate.

