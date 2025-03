Meteo ballerino a marzo. “Caldo, freddo, piogge e nevicate”, Giuliacci e i quattro stravolgimenti

14 marzo 2025 a

Che tempo farà fino a lunedì 24 marzo? A rispondere alla domanda è Mario Giuliacci in un video pubblicato sul canale YouTube Meteogiuliacci . “Vedremo un po' di tutto, il caldo, il freddo, le piogge, anche nevicate fino a quote collinari. Quattro fasi di tempo diverse in appena 10 giorni. Una prima fase tra sabato 15 e lunedì 17 marzo, quando un'altra perturbazione in arrivo dalla Spagna porterà piogge al centro-nord, piogge più diffuse sabato, mentre domenica e lunedì saranno rovesci per lo più nelle ore centrali del giorno, rovesci in prossimità prevalentemente dei rilievi. Deboli nevicate sulle Alpi, tranne le Alpi Carniche e Giulie, quote superiori a 1300-1500 metri nella giornata di sabato”, la previsione del colonnello.

Che poi prosegue: “Una seconda fase si avrà tra martedì 18 e mercoledì 19, quando prevarrà il bel tempo, ma ci sarà un brusco calo delle temperature sulle regioni adriatiche per via dei venti freddi dai Balcani, sospinti sull'Italia da un anticiclone, dapprima centrato sull'Europa centrale e poi centrato sui Balcani. Una terza fase tra giovedì 20 e venerdì 21, sull'Italia si allunga infatti l'anticiclone africano. Bel tempo, temperature in rialzo, massime sopra 20 gradi fino a sfiorare i 25 gradi solo sulla Sardegna. Tra sabato 22 e lunedì 24, una quarta fase, una perturbazione atlantica in arrivo ancora dalla Spagna, che porterà pioggia al centro nord. Insiste ancora l'anticiclone africano al sud”. “Poi probabilmente da martedì 25 segue una fase di tempo perturbato”, la chiosa di Giuliacci sul meteo.