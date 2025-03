Prezzi benzina, ritornano gli aumenti: colpa del rialzo della quotazione

13 marzo 2025 a

a

a

I prezzi dei carburanti alla pompa continuano a scendere ma, dopo il quarto rialzo consecutivo della quotazione della benzina, sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi si riaffaccia il segno più degli aumenti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di un centesimo quelli del gasolio. Per Tamoil si rileva un rialzo di un centesimo sulla benzina.

Tregua dal maltempo? Dura pochissimo. Sottocorona: riecco i fenomeni intensi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,789 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,795, pompe bianche 1,778), diesel self service a 1,695 euro/litro (-2, compagnie 1,700, pompe bianche 1,683). Benzina servito a 1,931 euro/litro (-3, compagnie 1,975, pompe bianche 1,847), diesel servito a 1,837 euro/litro (-3, compagnie 1,881, pompe bianche 1,752). Gpl servito a 0,740 euro/litro (+1, compagnie 0,749, pompe bianche 0,729), metano servito a 1,528 euro/kg (-2, compagnie 1,523, pompe bianche 1,533), Gnl 1,493 euro/kg (-3, compagnie 1,504 euro/kg, pompe bianche 1,486 euro/kg).

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 13 marzo

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,897 euro/litro (servito 2,157), gasolio self service 1,817 euro/litro (servito 2,083), Gpl 0,871 euro/litro, metano 1,561 euro/kg, Gnl 1,638 euro/kg.