Delitto di Garlasco, alla base della svolta la "consulenza di un esperto di genetica"

È una nuova consulenza, affidata a un tedesco esperto in genetica, che porta a riaprire il caso sul delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco e per il cui omicidio è stato condannato a 16 anni in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi, che a breve finirà di scontare la sua pena nel carcere milanese di Bollate. Proprio i risultati di questa nuova tecnica per estrarre ed analizzare il Dna potrebbe consentire di tornare a indagare (come già fatto nel 2016) su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, raggiunto da un avviso di garanzia con l’accusa di omicidio in concorso con ignoti o lo stesso Stasi.

Le risultanze avrebbero riacceso le speranze della difesa di Stasi. Nel marzo del 2017, il gip di Pavia Fabio Lambertucci archiviò l’inchiesta su Andrea Sempio, oggi 37 anni. "Io e mio marito abbiamo saputo la notizia oggi guardando il Tg1 (che ha dato la notizia in esclusiva, ndr). Non abbiamo niente e non vogliamo dire niente", hanno dichiarato Giuseppe Poggi e Rita Poggi. "Andrea Sempio è allibito e sconvolto", ha invece affermato l’avvocato Massimo Lovati, che difende il giovane finito nuovamente sotto i riflettori della Procura di Pavia per il delitto di Chiara Poggi.