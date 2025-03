Delitto di Garlasco, riaperto il caso: Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi

11 marzo 2025 a

Nuovo indagato sul caso Garlasco. Secondo un’esclusiva del Tg1, sarebbe di Andrea Sempio, classe 1988, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara. Sempio, all’epoca dei fatti diciannovenne, tra il 2016 e il 2017 era già stato al centro di ulteriori indagini sollecitate da parte dei legali di Stasi sul dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Accuse poi archiviate dall’allora Procura di Pavia, guidata all’epoca da Mario Venditti. Oggi, grazie a una nuova indagine sul dna sviluppata grazie a metodi e tecniche di ultima generazione, si legge in un nota del Tg1, si riesce a fare nuova luce sul delitto arrivando così all’avviso di garanzia notificato dai carabinieri nei giorni scorsi a Sempio. Nell’avviso di garanzia l’accusa contestata, si apprende dalle carte in possesso del Tg1, è omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi.

Andrea Sempio sarà sottoposto coattivamente domani al tampone e all’esame salivare per ricavare il suo dna nella sede della Scientifica dei carabinieri di Milano domattina alle 10. Sempio ha ricevuto l’avviso di garanzia per il delitto di Garlasco la settimana scorsa con l’invito a sottoporsi ai prelievi per il dna per i quali ha negato il consenso. Di qui la scelta di sottoporlo coattivamente al test. "Il mio assistito è allibito e sconvolto". Lo ha detto all’AGI l’avvocato Massimo Lovati riferendo lo stato d’animo del suo assistito Andrea Sempio.