Giovanni Toti indagato per truffa ai danni dello Stato. La difesa: "Errata interpretazione dei fatti"

10 marzo 2025 a

a

a

Un'altra inchiesta per l'ex presidente della Liguria, Giovanni Toti. Il giornalista risulta indagato insieme all'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone per "truffa ai danni dello Stato", riporta il Secolo XIX che riporta l'ipotesi degli inquirenti. Sotto la lente dei magistrati è finito un contratto, prima da co.co.co e poi da dipendente, fatto con soldi pubblici a Davide Marselli, gestore di uno stabilimento balneare di Ameglia che Toti e Giampedrone avrebbero frequentato gratuitamente.

La provocazione dell'Anm, come si presentano le toghe da Giorgia Meloni

Il fascicolo , riporta il quotidiano genovese, era stato aperto dalla procura di La Spezia nell'ambito dell’inchiesta che un anno fa aveva portato ai domiciliari l’allora presidente della Regione per corruzione e che poi si era conclusa con il patteggiamento (due anni e tre mesi, convertiti in 1620 ore di lavori socialmente utili) che aveva di fatto escluso le accuse più gravi, tanto che l'ex governatore aveva parlato di “amarezza e sollievo per la fine di una vicenda tormentata”. Secondo la Procura di La Spezia, Marselli non avrebbe svolto le mansioni per cui era stato assunto. Nelle ultime settimane, il fascicolo è stato trasferito a Genova, arrivando sulla scrivania del pubblico ministero Andrea Ranalli. Per la difesa, riporta sempre il quotidiano, quelle mosse sono "accuse infondate”. Giampedrone in particolare ha fatto sapere che nella vicenda contestata è "tutto regolare”.

“Parte della magistratura si muove come un contro-potere. Con la separazione delle carriere pm più forte”

"Sapevamo di un’indagine ma non del contenuto, apprendiamo dalla stampa del procedimento. Sembra però fondata su un’interpretazione errata dei fatti", afferma l’avvocato Stefano Savi, legale dell’ex governatore ligure. Da quanto emerge anche l’assessore regionale Giacomo Giampedrone è iscritto nel fascicolo, con la stessa ipotesi. L’incarico era all’epoca stato firmato dall’ex presidente, come da prassi fino a modifica delle regole che vede ora sottoscrivere questo genere di accordi dal capo del personale della Regione. Secondo il legale di Toti, Stefano Savi, l’inchiesta si baserebbe su "una errata interpretazione dei fatti - spiega- tutti quelli che hanno avuto questo ruolo lo hanno sempre svolto nello stesso modo, dal territorio. Questa persona sarebbe da anni anima delle campagne elettorali e, sempre commentando notizie di stampa, non si capisce la contestazione diretta a lui e non ad altri".