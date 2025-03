Giustizia, la provocazione dell'Anm all'incontro con Meloni: come si presentano le toghe

05 marzo 2025 a

È durato più di due ore l'incontro tra il governo, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e i rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati a Palazzo Chigi. Durante la riunione, trapela da ambienti informati, è stato affrontato il tema della riforma della separazione delle carriere. L'incontro tuttavia è iniziato con un messaggio chiaro della delegazione dell’Anm: l’intera Giunta del sindacato delle toghe, guidata dal presidente Cesare Parodi e dal segretario Rocco Maruotti, si è presentato con la coccarda tricolore al petto, la stessa che hanno usato come simbolo per lo sciopero dei giudici.

A Palazzo Chigi per l'incontro con l'Anm sulla riforma della Giustizia anche il vicepremier Antonio Tajani. In tarda mattinata il segretario di Forza Italia aveva partecipato in video collegamento alla riunione, tenuta sempre nella sede del governo, tra gli esponenti dell’esecutivo e l’Unione delle camere penali. Il presidente dell’Ucp, Francesco Petrelli, accompagnato dai componenti dell’Ufficio di Presidenza della Giunta Ucpi, "ha rappresentato al Governo il pieno sostegno alla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario e alla indispensabile separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, oggetto da sempre dell’impegno e dell’azione dell’Unione delle Camere Penali Italiane", recita una nota della Giunta dell’Ucpi, auspicando che l’iter di approvazione della riforma costituzionale "prosegua senza modifiche che alterino l’efficacia del sorteggio e le funzioni dell’Alta Corte disciplinare, presidi fondamentali per contrastare le degenerazioni correntizie".