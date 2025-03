Meteo, aria di primavera? Le previsioni di Sottocorona, come inizia la settimana

03 marzo 2025 a

La settimana inizia con il tempo stabile. Paolo Sottocorona presenta le sue previsioni meteo di lunedì 3 marzo su La7 e spiega che le foto satellitari più aggiornate segnalano una nuvolosità sulla Spagna, sulle Baleari, che interessa anche lo Ionio ma nel resto dell'Italia c'è "un cielo prevalentemente sereno". Pertanto oggi è attesa solo qualche debole pioggia su Sicilia e Sardegna e forse Calabria. Sulle altre zone prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Martedì 4 marzo "non cambia lo schema", spiega il meteorologo. "Si intravedono a sud ovest della Sardegna delle piogge più consistenti che ci sono sul Mediterraneo occidentale", avverte Sottocorona secondo cui la Calabria potrebbe risentire in qualche modo di questa perturbazione sul Mediterraneo. Mercoledì 5 marzo "aumenta un poco la nuvolosità sulle zone del centro", spiega l'esperto, ma "non ci sono piogge. Le piogge continuano a essere deboli ed eventuali soltanto sulle isole maggiori". Quindi tempo sostanzialmente stabile.

Sul fronte delle temperature, Sottocorona su La7 spiega che "per effetto del cielo sereno sono scese un poco anche al centro. Restano piuttosto alte al sud". Tendenza delle temperature minime nelle prossime 24 ore'? È possibile una leggera diminuzione sulle isole maggiori ma in genere non ci sono variazioni particolarmente significative.