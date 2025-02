Papa Francesco, "speranza contro ogni speranza": cosa c'è dietro la frase del cappellano del Gemelli

24 febbraio 2025 a

Il mondo in preghiera per Papa Francesco. In attesa del bollettino serale sulle condizioni del Santo Padre ricoverato al Gemelli si accavallano le notizie. L'aggiornamento odierno della sala stampa vaticana spiega che Jorge Mario Bergoglio "non ha dolori"e prosegue le terapie. Inoltre, l’umore è buono e il si nutre normalmente. "La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito e sta riposando" si leggeva nella nota di stamattina.

Intanto hanno colpito i fedeli le parole di Don Nunzio Currao, cappellano del Gemelli dove è ricoverato Francesco, che oggi ha tenuto una riflessione durante l’adorazione eucaristica. "L’apprensione per il Papa è alle stelle, ed è come quella che si ha per un padre" ma "è l’ora della speranza" ha detto commentando il Vangelo del giorno ’Credo, Signore; aiuta la mia incredulità’: "Vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la ’spes contra spem,’ la speranza contro ogni speranza". "In questo momento - osserva - ci troviamo in una fase in cui crediamo o non crediamo che il Papa possa riprendersi? Vorrei che facessimo come Abramo. Dobbiamo avere fede nel percorso che il Papa sta facendo".

Don Currao tuttavia dice di non avere incontrato il Pontefice ricoverato al decimo piano del Policlinico. "Trattandosi di un padre - ribadisce - l’apprensione è alle stelle ma lui vuole diffondere serenità. Vuole essere in tutto e per tutto come gli altri malati. I bollettini pubblicati sono visionati dal Papa. E contengono la verità".

Intanto continuano gli appuntamenti di preghiera per Francesco. A partire da questa sera, "i cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre" annuncia una nota. La preghiera, stasera, sarà presieduta dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin: "Un modo - ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni - per manifestare la vicinanza della Chiesa al papa e ai malati". I fedeli, ricorda Vatican News, si erano ritrovati a pregare un rosario per il papa già ieri sera con la celebrazione presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, nella Chiesa di San Domenico a Bologna. La Conferenza episcopale italiana ha annunciato che quello era il primo di una serie di appuntamenti che coinvolgerà "tutte le Chiese in Italia unite".