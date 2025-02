Papa Francesco, il messaggio del cardinale Lojudice (presidente vescovi toscani): "Nostre comunità in preghiera"

24 febbraio 2025 a

La Chiesa è in ansia per il suo Pastore, Papa Francesco, nel momento più delicato per la salute del Pontefice. In queste ore il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente dei Vescovi Toscani, sta seguendo con apprensione le notizie che arrivano dell’ospedale Gemelli di Roma e spiega che le Chiese di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza continuano a pregare in ogni comunità per la salute di Papa Francesco.

"Vogliamo manifestare il nostro affetto, la nostra vicinanza e la nostra gratitudine a Papa Francesco - spiega Lojudice in un video su Facebook - ce lo ha sempre chiesto e ovviamente in questo momento così delicato preghiamo per lui e invitiamo le nostre comunità a pregare per lui, per la sua salute, che possa ristabilirsi presto e continuare fino a quando Dio vorrà" il suo pontificato. Il cardinale esprime inoltre la richiesta a tutte le comunità di pregare per il Santo Padre "con grande affetto e con grande vicinanza".