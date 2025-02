Papa Francesco, chi è il cardinale Camerlengo Kevin Farrell

24 febbraio 2025 a

Il mondo è in ansia per le condizioni di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma da venerdì 14 febbraio, e spera che il Pontefice alle prese con una polmonite bilaterale a 88 anni si rimetta presto. Come noto Jorge Mario Bergoglio, che è succeduto a Joseph Razinger primo Papa emerito dei tempi recenti dopo il passo indietro per motivi di salute, già nel 2013 ha firmato una lettera di rinuncia in caso di grave infermità. "Mi ha fatto dispiacere vedere forzature, interpretazioni errate, a volte persino attacchi al Pontefice in questa condizione. Penso che questo sia il momento della preghiera, dell’attesa o il momento per esprimere ’buone onde', come dice il Papa quando si rivolge a chi non è credente", ha detto padre Antonio Spadaro, tra i collaboratori più vicini di Papa Francesco, in una intervista a Repubblica.

Il gesuita riguardo alla possibilità di dimissioni ricorda che "in uno dei suo viaggi disse chiaramente che il Papato è a vita. L’idea di rinunciare al ministero petrino, già accennata in passato, appare come un’opzione ponderata qualora le energie scarseggiassero irreversibilmente". "Il Papa - continua - ha sempre detto che Benedetto ha aperto una strada e trova possibile che un Papa rinunci al proprio ministero, ma questo andrà verificato sulla base di quel che sarà nei prossimi tempi. Non è questo il tempo di parlare delle cosiddette dimissioni, dunque. Tuttavia voglio precisare che la decisione sarebbe il frutto di un ponderato discernimento spirituale davanti a Dio, e non certo semplicemente un problema di efficienza e potenza fisica. Quest’ultimo sarebbe un criterio mondano, del tutto alieno dal pensiero del Pontefice".

Cosa fa il Camerlengo

Ma che succede in caso di dimissioni? Nel caso, come in quello del decesso del Pontefice, entra in gioco il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, chiamato a svolgere le funzioni che gli sono assegnate dalla legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante e l’elezione del nuovo Papa, nel Conclave. In caso di impedimento, tocca al Vice Camerlengo. Il Camerlengo è coadiuvato da tre Cardinali Assistenti, di cui uno è il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’economia, anche perché tra i compiti c'è quello di curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della Sede Apostolica nel tempo in cui questa è vacante.

Chi è attualmente il Camerlengo?

Papa Francesco per questo ruolo ha nominato il 14 febbraio 2019 il Cardinale Kevin Joseph Farrell, che tra le altre funzioni svolge quelle di Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Presidente della Commissione di Materie Riservate, Presidente del Comitato per gli Investimenti. Farrel è nato il 2 settembre 1947 a Dublino, in Irlanda, ed è naturalizzato americano. Dopo aver esercitato inizialmente il ministero come cappellano del Movimento Regnum Christi all’Università di Monterrey, in Messico, nel 1983 ha svolto il servizio pastorale nella parrocchia di San Bartolomeo a Bethesda (Washington), negli Stati Uniti d’America dove ha ricoperto varie posizioni. Il 6 marzo 2007 Benedetto XVI lo ha chiamato a guidare la diocesi di Dallas, dove ha fatto l’ingresso il successivo 1° maggio. All’interno della Conferenza episcopale statunitense ha svolto i compiti di tesoriere, presidente del Comitato per il bilancio e le finanze e di quello per le collette nazionali, membro del Comitato per il culto divino, consultore del Comitato per l’immigrazione, membro del Gruppo operativo per la promozione delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Nel 2016 Papa Francesco lo ha nominato Prefetto del dicastero per i laici, la famiglia e la vita, poi Cardinale nel Concistoro e tre anni dopo Camerlengo di Santa Romana Chiesa.