Disagi in tutta Italia, lunedì 24 febbraio sciopero del trasporto pubblico

18 febbraio 2025 a

a

a

Ancora blocchi al trasporto pubblico. E disagi per tutti gli utenti sul territorio nazionale. Lunedi 24 febbraio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb. A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati.

"Più di 1 sciopero al giorno ma ho le spalle larghe". Treni, l'accusa di Salvini

Il servizio sarà, comunque, regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre a causa dello sciopero possibili disagi per le attività dello sportello al Pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, in via Silvio D’Amico 38, e per il Contact Center 06/57003.