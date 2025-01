I guasti sospetti ai treni e le falangi della sinistra, Cerno: "Ci mancherebbe la rivolta dei trasporti"

15 gennaio 2025 a

La sinistra cavalca i guasti e i disservizi che hanno caratterizzato la circolazione ferroviaria negli ultimi tempi per attaccare il ministro Matteo Salvini. Ma per lo stesso gruppo Fs potrebbe esserci qualche "manina" dietro agli eventi che in un esposto definisce "anomali" e "sospetti". Se ne parla nel corso del Tg4 della 19 di mercoledì 15 gennaio con il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno che in primis ricorda l'eredità che il governo di centrodestra si è trovato su infrastrutture cruciali come le ferrovie. "Se andiamo a guardare le date l'ultimo governo che fece un grande piano di manutenzione della rete ferroviaria dell'alta velocità fu l'ultimo governo Berlusconi - spiega Cerno - poi ci furono singoli interventi ma non un piano di grande manutenzione". A questo va aggiunto che "ci sono 1.400 cantieri tra Pnrr e miglioramenti della linea, tutti in contemporanea", ricorda il direttore.

"Incidenti sospetti". Guasti alla rete, Ferrovia deposita la denuncia

C'è poi il piano politico. "L'opposizione sta costruendo intorno ai trasporti una delle grandi falangi contro il governo Meloni", afferma Cerno, senza contare la raffica di scioperi piovuta sul governo. "A Roma ormai sono diventati un proverbio: giovedì gnocchi, venerdì sciopero", ironizza il direttore che ricorda come le mobilitazioni strumentali dei sindacati in realtà "stanno fallendo lentamente perché negli stessi lavoratori c'è la percezione di essere utilizzati per il bene di altri in questo scontro totale contro Salvini". Dicevamo dell'esposto alla Digos della Questura di Roma di Fs per l'"ennesimo incidente anomalo" in un "elenco di circostanze altamente sospette". Alla denuncia seguirà un'indagine: "Ci mancherebbe anche che oltre alla rivolta sociale ci sia anche la rivolta dei trasporti in qualche modo indirizzata da chi preferisce i treni in stazione", conclude Cerno.