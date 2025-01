Treni, l'accusa di Salvini: "Più di uno sciopero al giorno ma ho le spalle larghe"

Giulia Sorre 21 gennaio 2025 a

Caso ferrovie e scioperi, arriva l'accusa del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Quest’anno il settore dei trasporti ha contato «626 scioperi, più di uno al giorno. Per questo io sono intervenuto con la precettazione: per me la tutela dei lavoratori è sacrosanta ma anche quella dei viaggiatori è una priorità. Se ne farà una ragione chi invoca la rivolta sociale e chi ha convocato l’ennesimo sciopero per il prossimo fine settimana». Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell’informativa alla Camera sulla situazione del trasporto ferroviario. E poi ha aggiunto: «È pericoloso giocare sulle infrastrutture perché riguardano il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Io sono determinato a rendere il Paese più moderno e credo nelle opere che stiamo portando avanti. Come dimostra il processo "Open Arms" ho spalle larghe e non mi fermo se penso di lavorare per il bene dell’Italia».

Salvini è il bersaglio perfetto. Ma dovrebbero fargli un monumento

«Anche fra le opposizioni c’è chi lavora costruttivamente per un Paese migliore e vi garantisco che, anche nei prossimi tre anni, ci impegneremo con la passione e la dedizione che il nostro straordinario Paese merita», ha concluso.