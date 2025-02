Papa Francesco, bollettino anticipato: "Quadro clinico complesso". Cosa si sa

Francesco Capozza 17 febbraio 2025 a

Per la prima volta da quando Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli, la Sala Stampa della Santa Sede ha emesso intorno alle 13 un bollettino mattutino. Era atteso, come nei giorni scorsi, quello divulgato intorno alle 18. Questa novità è indubbiamente un segnale evidente che le condizioni cliniche del Pontefice destano sempre più preoccupazione. Nella nota diffusa ai giornalisti e alle agenzie si legge che “i risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia”. Il comunicato prosegue con una doccia gelata per chi si aspettava che Francesco potesse tornare a casa Santa Marta già nei prossimi giorni: “Tutti gli accertamenti effettuati sino ad oggi sono indicativi di un quadro clinico complesso che richiederà una degenza ospedaliera adeguata”.

Da quanto si evince, quindi, le terapie a cui il pontefice è stato sottoposto fino ad ora non hanno sortito gli effetti sperati e si è reso necessario un repentino cambio di passo. Il sospetto che le condizioni di salute di Papa Francesco, un uomo che ha compiuto 88 anni lo scorso 17 dicembre, fossero preoccupati si era ulteriormente evidenziato ieri, quando non solo non ha recitato l’Angelus domenicale facendone semplicemente diffondere il testo, ma non si è nemmeno reso visibile per un saluto ai numerosi pellegrini che ieri si erano radunati nel piazzale del Gemelli sperando di poter almeno intravedere il pontefice. Il quadro clinico, ritenuto “complesso” dal bollettino odierno, desta quindi sempre maggiore preoccupazione tra i fedeli e l’assenza di dichiarazioni pubbliche da parte dei medici, com’era avvenuto nei precedenti ricoveri e in tutti quelli (ben sette) di Giovanni Paolo II, alimentano fughe di notizie spesso contrastanti e talvolta totalmente infondate.