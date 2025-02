Papa Francesco come sta? Bruni: "Routine ospedaliera ma riposo assoluto"

Francesco Capozza 16 febbraio 2025 a

Anche stamani, come avvenuto ieri, nessun doppio bollettino medico sulle condizioni di Papa Francesco. Si attende quindi, come nei giorni scorsi, l’unica nota ufficiale che verrà diramata nel tardo pomeriggio. Tuttavia, proprio come accaduto sabato, il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, è intervenuto rilasciando alcune dichiarazioni a braccio alle agenzie e ai colleghi giornalisti presenti. “Il Papa ha dormito bene, una bella notte di sonno, ha fatto colazione e ha letto i quotidiani come fa abitualmente, prosegue la terapia” ha precisato Bruni. Alcuni giornalisti si sono poi lamentati con il portavoce vaticano per il fatto che, due sere fa, si fossero diffuse voci allarmanti sulle condizioni di salute di Francesco che a ben vedere sono poi risultate delle fake news. Bruni, come sempre diplomatico e professionale, non ha raccolto la provocazione, ribadendo quanto affermato precedentemente: “solita routine ospedaliera, ma con l’imposizione medica del più assoluto riposo”.

Nonostante sia stato annunciato già nel bollettino di ieri sera - ripreso poi da tutti i quotidiani di stamani - che il Santo Padre non avrebbe tenuto l’Angelus dal terrazzino del decimo piano del Gemelli (come invece accadde in occasione dei precedenti ricoveri), una nutrita folla di fedeli ha voluto comunque essere presente nel piazzale del nosocomio romano in segno di vicinanza al Papa. Il testo del breve discorso che il pontefice avrebbe voluto pronunciare stamattina è comunque stato reso pubblico dalla Sala Stampa e da Vatican News, il principale organo d’informazione della Santa Sede. Nel testo, Francesco ricorda che oggi è la giornata più importante della tre giorni dedicata al Giubileo degli Artisti, molti dei quali convenuti stamani alla Santa Messa in San Pietro presieduta al suo posto dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione: “Desidero salutare tutti gli artisti che hanno partecipato: avrei voluto essere in mezzo a voi ma, come sapete, mi trovo qui al Policlinico Gemelli perché ho ancora bisogno di un po' di cure per la mia bronchite”.

Il Papa cita quindi ancora la “bronchite”, quando invece la preoccupazione dei medici è relativa all’infezione - tuttora in atto - delle vie respiratorie, come si evince anche dal bollettino medico diramato ieri sera. Ai medici del Gemelli e al personale sanitario che lo assiste in quest’ennesima prova il pontefice ha voluto porgere un ringraziamento nel testo per l’Angelus: “vorrei ringraziare i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per la loro premura: svolgono un lavoro prezioso e tanto faticoso, sosteniamoli con la preghiera”. Questi gli aggiornamenti di stamani, intorno alle 18 è invece previsto il bollettino medico giornaliero ufficiale.