Papa Francesco, domani niente Angelus: "Infezione delle vie respiratorie, riposo assoluto"

Intorno alle 18 di questa sera la Sala Stampa della Santa Sede ha diramato il secondo bollettino medico da quando, nella giornata di ieri, Papa Francesco è stato ricoverato presso il Policlinico Agostino Gemelli a causa di complicanze legate alla bronchite da cui è affetto da diversi giorni. “Papa Francesco ha riposato tutta la notte. Non ha presentato episodi febbrili. Gli accertamenti eseguiti nel corso della giornata confermano l'infezione delle vie respiratorie. La terapia è stata leggermente modificata in base agli ulteriori riscontri microbiologici. Gli esami di laboratorio odierni riscontrano il miglioramento di alcuni valori” si legge nella comunicazione diffusa ai giornalisti da Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa vaticana e portavoce del Santo Padre.

“Nel corso della mattina ha ricevuto la Santa Eucarestia, quindi ha alternato il riposo alla preghiera ed alla lettura” prosegue la nota ufficiale. Tuttavia, si fa presente che “per facilitare la ripresa, lo staff medico ha prescritto riposo assoluto; pertanto nella giornata di domani, domenica 16 febbraio, il Santo Padre non guiderà la preghiera dell'Angelus, ciononostante ha inteso inviare il testo per la relativa pubblicazione”. Bruni fa infine presente che “Papa Francesco è stato aggiornato dei tanti messaggi di vicinanza e affetto ricevuti ed esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contempo di continuare a pregare per lui”.

Questa mattina invece, dopo una nottata in cui si sono susseguite voci allarmanti, il portavoce della Santa Sede non aveva diramato un bollettino, ma era sceso personalmente in Sala Stampa per rassicurare i giornalisti che “il Papa ha dormito bene, stamattina ha fatto colazione e ha letto qualche giornale”. Non è ancora possibile prevedere quando il Papa sarà dimesso e potrà tornare a Santa Marta, già ieri si era parlato di un ricovero di “almeno cinque giorni”. Se le cure ospedaliere cui è attualmente sottoposto daranno i risultati sperati, è facile ritenere che l’Augusto paziente voglia tornare a casa già nel corso della prossima settimana.