Prezzi benzina, continuano a scendere i costi alla pompa. Ma Gpl e metano…

10 febbraio 2025

Secondo leggero rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre continuano a scendere i prezzi praticati alla pompa, con l’eccezione del Gpl e del metano auto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP si registra un ribasso di due centesimi sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,822 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,828, pompe bianche 1,809), diesel self service a 1,728 euro/litro (-3, compagnie 1,734, pompe bianche 1,716). Benzina servito a 1,962 euro/litro (-2, compagnie 2,007, pompe bianche 1,877), diesel servito a 1,869 euro/litro (-2, compagnie 1,912, pompe bianche 1,784). Gpl servito a 0,740 euro/litro (+1, compagnie 0,749, pompe bianche 0,730), metano servito a 1,511 euro/kg (+6, compagnie 1,505, pompe bianche 1,515), Gnl 1,499 euro/kg (+8, compagnie 1,501 euro/kg, pompe bianche 1,497 euro/kg).

Quanto ai prezzi sulle autostrade, la benzina self service 1,920 euro/litro (servito 2,182), gasolio self service 1,843 euro/litro (servito 2,109), Gpl 0,870 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,629 euro/kg.