Meteo, Sottocorona anticipa il ribaltone. Poi l'imprevisto: "Ha già colpito"

Il cambiamento è nell'aria e il weekend non promette nulla di buono. Paolo Sottocorona lo ha anticipato diffondendo le previsioni nel suo quotidiano intervento a Omnibus. La giornata di oggi, per fortuna, "non minaccia molto". Le nuvole "aumentano" e, su Nord-Ovest, parte del Centro, Isole e Sud "qualche pioggia c'è", ma il quadro sembra rientrare in quella che può essere definita una situazione di equilibrio. Si tratta, al momento, di precipitazioni "deboli o localmente moderate". Uno scenario, quello descritto dall'esperto, che è però destinato a essere stravolto.

"Già il passo domani è completamente diverso", ha avvisato Sottocorona. In Liguria e lungo il Tirreno "i fenomeni" saranno "fortissimi" e, anche se "colpiranno soprattutto il mare", bisognerà fare attenzione. Il maltempo toccherà anche il versante ionico e, nella giornata di domenica, si estenderà anche al Sud. Quando il meteorologo stava per finire di riportare il bollettino meteo, però, è stato costretto a fermarsi un attimo e a schiarire la voce probabilmente per i primi sintomi di un raffreddore: "Scusate, già ha colpito il cambiamento del tempo", ha scherzato in diretta.

Poi, ripristinata la voce, Sottocorona ha concluso. In Liguria di Ponente ci saranno "fenomeni molto intensi", ma "piogge forti" bagneranno anche il Tirreno e la Sicilia. Il resto della Penisola italiana "se la caverà con un po' di grigio e qualche pioviggine", ha assicurato. Per quanto rigiarda le temperature minime, esse "rimangono ferme su valori abbastanza bassi", ha aggiunto.