Meteo Giuliacci, "weekend movimentato": dove e quando pioverà

Quello in arrivo sarà "un weekend movimentato" con addirittura "due diverse perturbazioni all'assalto" dell'Italia. A essere protagonisti saranno "pioggia e neve" e le temperature avranno un sapore "decisamente invernale". Ad anticiparlo è il team di meteogiuliacci.it . Nella giornata di sabato 8 febbraio, "sono attesi momenti piovosi, da Nord a Sud, praticamente in tutte le nostre regioni, ma le piogge più insistenti e abbondanti cadranno al NordeOst e sulle regioni tirreniche", si legge sul sito. Complice il freddo, al Nord "la neve imbiancherà le zone montuose fino a bassa quota, con addirittura la possibilità di qualche sconfinamento sulle pianure del Piemonte".

Ciclone invernale in arrivo. "Maltempo e aria polare": le previsioni di Giuliacci

Il tempo "andrà migliorando" domenica 9 febbraio: "Piogge residue bagneranno il Nord- Ovest e le Isole Maggiori, e non si può escludere qualche momento piovoso neanche lungo le coste centrali tirreniche. Ci sarà anche spazio per nuove nevicate, che imbiancheranno soprattutto l'Appennino Ligure e le Alpi Centrali e Occidentali, in generale oltre 600-800 metri: insomma, in questo caso, niente fiocchi in pianura, anche perché le temperature risaliranno leggermente", hanno spiegato.