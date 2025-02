Chico Forti, chiesta la semilibertà. Lo zio: "Potrebbe uscire dal carcere a Pasqua"

07 febbraio 2025 a

La notizia sta già rimbalzando sui media. Chico Forti, l'ex campione di windsurf e produttore televisivo condannato nel 2000 all’ergastolo dal tribunale della Florida per l’omicidio dell’australiano Dale Pike, potrebbe tra qualche mese uscire dal carcere e, magari, intraprendere una carriera da pizzaiolo. A rivelarlo è lo zio Gianni, che parlando al Corriere del Trentino, ha annunciato che è stata chiesta la semilibertà per il nipote. "Speriamo che il Tribunale di sorveglianza dia l’ok in tempi brevi e che Chico possa iniziare finalmente la sua terza vita. Ha seguito un corso da pizzaiolo da quando è rientrato in Italia. Poi i progetti sono tanti. È sempre stato sportivo, un eclettico. Ha la forza per affrontare una terza vita", ha dichiarato.

Un nuovo inizio, quello auspicato dallo zio, di cui Forti potrebbe assaporare il gusto presto. L'ex produttore compirà domani 66 anni e la famiglia ha chiesto un permesso speciale perché possa uscire dal carcere di Verona e festeggiare con l’anziana madre a Trento. I due si sono scambiati l'ultimo abbraccio lo scorso maggio, quando Chico era da poco rientrato in Italia, dopo che gli Stati Uniti avevano dato il via libera al trasferimento dal carcere di Miami dove era recluso. Per il compleanno, "abbiamo chiesto gli sia concesso un permesso speciale per trascorre la giornata in famiglia"- ha raccontato Gianni - e se non fosse possibile domani, ci piacerebbe potesse venire il 14: sua mamma compie 97 anni, per lei sarebbe un regalo meraviglioso poter riabbracciare di nuovo il figlio dopo lo scorso maggio".

Quanto alla semilibertà e alla possibilità per l'ex produttore tv di tornare a vedere la luce del sole, "stiamo facendo ovviamente tutto seguendo le regole del nostro ordinamento, senza nessuna scorciatoia. Potrebbe anche ottenere la semilibertà entro Pasqua o quest’estate. Difficile dirlo con precisione. Noi ovviamente speriamo che non ci siano nuovi problemi e che non si vada per le lunghe. Spero e credo comunque che sarà questione di poco tempo. E finalmente questo inferno finirà", ha aggiunto lo zio, ricordando anche di aver dedicato "tutta la vita" a questa causa.