Ivrea, poliziotti presi a martellate. Salvini: "Vergognoso. E la sinistra sul ddl Sicurezza..."

06 febbraio 2025 a

a

a

L'ennesimo episodio di violenza ai danni delle forze dell'ordine è balzato oggi agli onori di cronaca. Due agenti di polizia sono stati feriti a martellate, questa mattina, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, alla stazione di servizio di Viverone sud, nel Torinese. L'aggressore, un francese di 26 anni, è stato ferito a sua volta da un colpo di pistola sparato da un poliziotto. Sebbene le dinamiche della vicenda siano ancora da chiarire e stando alle prime ricostruzioni, pare che l'uomo abbia avuto un incidente stradale e che, una volta soccorso dall'autista di un furgone e accompagnato dallo stesso alla stazione di servizio, abbia avuto un alterco con i passeggeri di un altro veicolo. I poliziotti della pattuglia sono quindi intervenuti e il francese ha estratto il martello avventandosi sugli agenti e colpendoli ripetutamente alla testa. Sulla vicenda si è espresso il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

L'Aia non ci sta, fascicolo sul governo. Nordio: "Ormai tutti indagano su tutto..."

"L’uomo che ha preso a martellate i due poliziotti, ferendoli, era arrivato alla stazione di servizio accompagnato da un furgone, pare in seguito a un incidente. Qui avrebbe dato in escandescenze entrando anche in un’auto con gli occupanti a bordo. A questo punto sono interventi i due agenti. L’uomo nascondeva un martello sotto la giacca e con questo ha colpito alla testa uno dei due poliziotti. Sarebbe stato poi uno dei due agenti della polizia stradale a sparargli", ha scritto Salvini su X, definendo l'atto violento "vergognoso". "Tutta la nostra vicinanza agli agenti che si sono giustamente difesi di fronte ad un’aggressione selvaggia. E qualcuno a sinistra preferisce schierarsi contro il ddl Sicurezza... Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine, da difendere e tutelare con ogni mezzo possibile", ha aggiunto, tirando in ballo quella sinistra che troppo spesso, di fronte alla violenza, resta in silenzio.