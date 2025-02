Meteo Giuliacci, ciclone invernale in arrivo. "Maltempo e aria polare": le previsioni

05 febbraio 2025 a

Un "ciclone invernale" sta per travolgere l'Italia: presto "maltempo e neve" avranno la meglio sul sole e le temperature miti. A partire dalla giornata di venerdì 7 febbraio, "correnti d'aria di origine polare" interesseranno il Mediterraneo e scateneranno la "formazione di un ciclone in grado di generare fenomeni anche sotto forma di neve". Instabilità forte, questa, che sarà accompagnata anche da "forti raffiche di vento". Questo è il quadro tracciato dal team del sito meteogiuliacci.it per il prossimo fine settimana.

Precipitazioni "intense" colpiranno, nella giornata di sabato 8 febbraio, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia, il Trentino Alto-Adige, il Veneto, l'Emilia-Romagna e la Liguria. Il maltempo, spiegano i meteorologi, "sarà accompagnato da un calo delle temperature". Tra le ipotesi c'è, infatti, quella del ritorno della neve. I fiocchi, secondo la squadra di esperti, "si spingeranno fino alle pianure di Piemonte e a quote collinari sul resto del Nord".

Lo scenario cambierà poi in altre aree della nostra Penisola. Il maltempo "si estenderà sulla Toscana, su parte delle regioni meridionali, specialmente su Sicilia e Sardegna", spiegano i meteorologi. Regioni, le ultime due, in cui c'è anche un vero e proprio "rischio di nubifragi". Domenica 9 febbraio, poi, "il maltempo sarà ancora intenso soprattutto sul Nord-Ovest e sulle due Isole Maggiori". "Dai quadranti meridionali violentissime raffiche di vento colpiranno Sardegna e Sicilia. Attenzione alle mareggiate", concludono.