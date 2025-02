Elicottero precipitato, chi era Lorenzo Rovagnati. Il sindaco: "Sentito due giorni fa"

05 febbraio 2025 a

Sono tre le vittime dell’incidente avvenuto stasera nel parmense, dove un elicottero è caduto a terra. Tra le persone a bordo c'era anche Lorenzo Rovagnati, appartenente alla famiglia proprietaria dell’omonima azienda di salumi, proprietari del Castello di Castelguelfo e degli appezzamenti di terra su cui si è schiantato l’elicottero. 41enne ed erede del salumificio industriale, Lorenzo Rovagnati viveva a Milano e utilizzava l’elicottero per andare nel maniero di famiglia dove è avvenuta la tragedia. Tra i primi a commentare la triste vicenda Fabio Fecci, il sindaco di Noceto (il comune che comprende la tenuta).

A Castel Guelfo precipita un elicottero: tra le vittime anche Lorenzo Rovagnati

"Conosco la famiglia Rovagnati da tutta la vita. Sono sempre stato amico di Paolo, il capostipite, e del figlio Lorenzo, che ho visto crescere fin da bambino", ha detto commosso il primo cittadino. "Ero molto affezionato a Lorenzo, lo avevo sentito appena due giorni fa. Ci vedevamo spesso il mercoledì, quando rientrava a Castelguelfo in elicottero partendo dalla sua abitazione di Biassola, in provincia di Milano. La famiglia Rovagnati - ha detto all’Adnkronos- è sempre stata un grandissimo valore aggiunto per Noceto e la nostra comunità".

E ancora: "Nel corso degli anni hanno sempre aiutato il nostro comune e gli abitanti, partecipando attivamente ai progetti che gli proponevamo. Sia Paolo che Lorenzo hanno sempre dimostrato un’umiltà e una disponibilità davvero impressionanti. Sono imprenditori conosciuti in tutto il mondo, ma non hanno mai perso la gentilezza e la disponibilità", ha raccontato Fecci. "Nell’ultimo periodo era Lorenzo ad aver preso in mano le redini dell’azienda di famiglia, un’eccellenza italiana nel mondo. Il pensiero ora va alla famiglia, in particolare alla moglie, che è in attesa di partorire il terzo figlio. Questa è una tragedia di proporzioni enormi".