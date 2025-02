Castel Guelfo, precipita un elicottero: tra le vittime anche Lorenzo Rovagnati

05 febbraio 2025 a

Un elicottero è precipitato intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, in provincia di Parma e, stando alle prime informazioni, non ci sarebbero sopravvissuti. Il velivolo sarebbe caduto all’interno della proprietà appartenente alla famiglia Rovagnati e Lorenzo Rovagnati, un membro del nucleo dei fondatori dell'azienda di salumi, avrebbe perso la vita insieme alle altre due persone a bordo. Stando a quanto apprende l'Adnkronos, Rovagnati era solito raggiungere il Castello di Castel Guelfo quasi tutti i mercoledì dell’anno, partendo in elicottero dalla sua abitazione situata nel milanese e atterrando nei pressi della struttura in provincia di Parma. Ancora da capire se l’incidente sia avvenuto durante la manovra di atterraggio o durante un altro spostamento. A bordo anche il pilota dell’elicottero e un terzo individuo non ancora identificato.

La procura della Repubblica di Parma ha disposto il sequestro della scatola nera e dei piani di volo dell’elicottero precipitato. La rapidità con la quale in velivolo è precipitato al suolo non ha dato scampo ai tre che sono morti sul colpo. Tra le cause dell’incidente al vaglio di chi indaga, un errore del pilota causato dalla scarsa visibilità dovuta a una fitta coltre di nebbia che avvolge la zona, ma non si esclude nemmeno, tra le altre ipotesi, un guasto meccanico all’elica di coda. Sul posto è arrivato il sostituto procuratore di turno della procura di Parma che coordina le indagini dei carabinieri, intervenuti anche con la squadra rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale di Parma.