Aerei in tilt dopo i treni, georgiano crea il panico a Ciampino. Salvini: "Fare chiarezza"

05 febbraio 2025 a

a

a

Si trovava in aeroporto per rientrare in Georgia l’uomo fermato a Ciampino con l’accusa di aver appiccato l’incendio divampato in un locale tecnico posto alla base della torre di controllo dell’aeroporto. Non sono chiari i motivi del gesto. Il georgiano era arrivato da pochi giorni in Italia e stava tornando nel suo paese. Al momento si trova negli uffici di polizia e la sua posizione è al vaglio. Incendio che ha avuto ripercussioni pesanti sul traffico aereo.

Incendio paralizza il traffico aereo di Ciampino: stop a tutti i voli

Ci si interroga sulle ragioni del gesto e su un possibile collegamento con gli incidenti anomali alle ferrovie. “Un uomo bloccato a Roma per l’incendio doloso all’aeroporto di Ciampino, mentre nelle ultime ore sono stati rinvenuti degli oggetti sui binari sulla Sassari-Porto Torres. Dopo l’esposto del gruppo Fs per segnalare problemi anomali sulla rete ferroviaria, altri episodi preoccupanti che coinvolgono i trasporti. L’attenzione resta massima”, spiega in una nota il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Georgiano appicca un rogo a Ciampino e manda in tilt l'aeroporto: fumo e caos

"Dopo i fatti che hanno colpito le ferrovie nelle scorse settimane, questa mattina all’aeroporto di Ciampino un altro gravissimo episodio di danneggiamento: un incendio alla torre di controllo appiccato da un immigrato senza fissa dimora arrivato pochi giorni fa nel nostro Paese, con pesanti disagi per tutto il sistema italiano dei trasporti e migliaia di lavoratori e passeggeri danneggiati", ha scritto sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dopo i disagi a Ciampino. "Il responsabile è stato fermato, ora serve che venga fatta chiarezza al più presto", ha aggiunto.