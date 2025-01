Quarto Grado, Rosa Vespa crolla davanti ai poliziotti: il video esclusivo

Sullo stesso argomento: Nek e Guaccero calano ma vincono la serata. Boom per Quarto Grado

È uscito in serata dal carcere di Castrovillari Acqua Moses, il 43enne originario del Senegal arrestato per il rapimento di una neonata. L’uomo, mediatore culturale, è finito in carcere nella notte di martedì assieme alla moglie Rosa Vespa con l’accusa di aver rapito una bimba di appena un giorno in una clinica di Cosenza. Ieri mattina, nel corso dell’udienza di convalida, Moses ha spiegato di essere all’oscuro di tutto. Stessa versione fornita dalla moglie.

La 51enne di Cosenza ha spiegato al giudice di aver finto per nove mesi di essere incinta e poi di aver partorito un maschietto l’8 gennaio. Ma era tutto falso. Nessuno sapeva la verità. Nemmeno il marito Moses che martedì pomeriggio era andato a prendere il piccolo Ansel, un bambino mai nato che credeva fosse suo figlio. I due sono stati trovati nella loro casa con la piccola Sofia e sono stati arrestati per sequestro di persona. La Procura di Cosenza non ha chiesto l’arresto per l’uomo che è stato scarcerato dal giudice per l’udienza preliminare. Il 43enne è uscito dal carcere di Castrovillari accompagnato dai suoi legali Gianluca Garritano e Teresa Gallucci.

Come detto per i poliziotti Moses era sembrato all’oscuro di tutto. Come dimostrerebbe anche il video trasmesso in esclusiva venerdì 24 gennaio da Quarto Grado, su Rete 4. Si vede Rosa Vespa che ammette di aver mentito sulla sua gravidanza. "Ero sotto shock, molto provata dal fatto che ho subito un’interruzione di gravidanza", avrebbe detto inizialmente alla polizia, la donna. Ma alla domanda di un poliziotto, che non credeva a questa versione, la donna si smentisce: "Non c'è mai stata la gravidanza".